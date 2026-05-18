Piemonte allerta meteo | rischio grandine e nubifragi nel pomeriggio

Nel pomeriggio di oggi, il Piemonte si trova sotto un’allerta meteo per possibili temporali con grandine e nubifragi. Le aree più a rischio sono quelle tra le 15 e le 19, con particolare attenzione alle zone del Casalese e del Vercellese, dove si prevede una maggiore intensità di precipitazioni. Le autorità hanno segnalato il possibile verificarsi di danni alle coltivazioni agricole nelle zone interessate, senza specificare comunque eventuali interventi o misure di emergenza in atto.

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? Punti chiave Quali zone del Piemone rischiano i danni maggiori tra le 15 e le 19?. Come influirà la grandine sulle coltivazioni del Casalese e del Vercellese?. Dove si concentreranno i nubifragi e i problemi di viabilità oggi?. Quando tornerà il caldo estivo dopo il passaggio della perturbazione?.? In Breve Rischio grandine con chicchi da 2 o 3 centimetri su Casalese e Vercellese.. Picchi di vento a 80 kmh e neve sotto i 1.500 metri sulle Alpi.. Miglioramento previsto dalle 20:00 di lunedì 18 maggio con temperature fino a 29 gradi.. Pericolo allagamenti e danni agricoli tra le ore 15:00 e le 19:00.. Il Piemonte affronta oggi, lunedì 18 maggio 2026, una nuova ondata di maltempo che minaccia il Canavese, il Torinese, le Langhe, il Roero, l’Astigiano, il Casalese, il Vercellese e il basso Novarese con temporali violenti e grandine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte, allerta meteo: rischio grandine e nubifragi nel pomeriggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video METEO: BATOSTA FRESCA DALL'ATLANTICO CON PIOGGE E NEVE ABBONDANTE. RISCHIO ALLUVIONI AL SUD ITALIA! Sullo stesso argomento Meteo, allerta su Centro e Nord: rischio nubifragi e grandine oggi? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i nubifragi previsti nel pomeriggio? Come influenzerà la grandine le celebrazioni della Festa della... Meteo, allerta nubifragi: l’Atlantico porta piogge e grandine? Cosa scoprirai Dove colpiranno con più violenza i nubifragi nelle prossime ore? Come influenzerà l'aria oceanica la sicurezza degli spostamenti in... Piemonte di nuovo nel mirino del maltempo: arrivano temporali violenti, grandine e rischio nubifragiDopo il sole del weekend torna l’instabilità: allerta tra Canavese, Torinese e Piemonte orientale. Poi possibile svolta estiva con temperature fino a 29 gradi ... giornalelavoce.it Meteo Castellamonte link ### Previsioni Meteo per Castellamonte (Piemonte, Italia) - 14 maggio 2026 Oggi, giovedì 14 maggio 2026 (ore 15:00 UTC), le condizioni meteo a Castellamonte indicano tempo prevalentemente **poco nuvoloso o con nubi sparse** x.com Previsioni meteo, allerta in nove regioni per la giornata di sabato 16 maggio: ecco qualiLeggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni meteo, allerta in nove regioni per la giornata di sabato 16 maggio: ecco quali ... tg24.sky.it