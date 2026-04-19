Nella giornata di domenica 19 aprile 2026, la Lombardia settentrionale ha registrato temporali provenienti da una perturbazione proveniente dall’Europa centrale. Le aree tra il Lecchese e la Bergamasca sono state interessate da piogge intense, accompagnate da grandine e nubifragi. La perturbazione ha causato disagi e interruzioni, interrompendo la stabilità climatica della regione in questa giornata.

Una perturbazione che avanza dall’Europa centrale ha interrotto la stabilità climatica della Lombardia settentrionale questa domenica 19 aprile 2026, colpendo con piogge intense e grandine le zone tra il Lecchese e la Bergamasca. Il cedimento dell’anticiclone che aveva dominato la regione ha generato celle temporalesche capaci di scaricare quantità significative di precipitazioni in tempi molto ristretti. Le rilevazioni effettuate dalle stazioni meteorologiche locali mostrano come l’intensità del fenomeno sia stata concentrata in archi temporali minimi. A Monte Marenzo, nel territorio lecchese, i pluviometri hanno segnato un accumulo di 23 mm di pioggia in circa due ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia sotto i temporali: grandine e nubifragi tra Lecco e Bergamo

Notizie correlate

Leggi anche: Aprile con assaggio d’estate in Lombardia, poi torna il freddo. Rischio pioggia, temporali e grandine: quando e dove

Meteo, allerta temporali e grandine: l’Italia sotto la perturbazioneIl pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026 vedrà l’Italia interessata da una fase meteorologica instabile, con temporali che colpiranno diverse...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Pioggia e temporali in arrivo a Milano e in Lombardia, quando e dove: le previsioni meteo; Allerta gialla rischio temporali; Temporali, scatta l'allerta meteo a Milano. Monitorati fiumi e sottopassi; Torna il maltempo a Milano e in Lombardia, allerta meteo gialla da mezzanotte per rischio temporali.

Temporali, scatta l'allerta meteo a Milano. Monitorati fiumi e sottopassiPer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... milanotoday.it

Pioggia e temporali in arrivo a Milano e in Lombardia, quando e dove: le previsioni meteoFine settimana dai due volti: prima il bel tempo con un clima quasi estivo, poi le nuvole e giorni di instabilità ... ilgiorno.it

Appuntamento questo pomeriggio sotto il Palazzo della Regione Lombardia alle 15 per la manifestazione per difendere la sanità pubblica, al fianco di infermieri, medici, lavoratori e cittadini. La presentazione con Vittorio Agnoletto di Medicina Democratica - facebook.com facebook