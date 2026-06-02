Piazza gremita a Bologna per le celebrazioni del 2 giugno Lepore | Voto alle donne conquista della Resistenza
Oggi, in piazza del Nettuno a Bologna, si sono svolte le celebrazioni per l’80esimo anniversario del referendum che ha portato alla proclamazione della Repubblica. La piazza era piena di cittadini, con bandiere e bandierine. Durante la cerimonia, il sindaco ha ricordato il voto alle donne e la Resistenza. Sono stati letti alcuni discorsi ufficiali e sono stati esposti striscioni commemorativi. La manifestazione si è conclusa con un momento di silenzio.
Bologna, 2 giugno 2026 - Gli 80 anni della Repubblica in una piazza del Nettuno gremita che questa mattina ha accolto le celebrazioni ufficiali per ricordare l '80esimo anniversario dal referendum. Il prefetto Enrico Ricci, dopo aver passato in rassegna il picchetto interforze, ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. https:www.ilrestodelcarlino.itvideobologna-celebra-la-festa-della-repubblica-il-video-b5m6v1uh Il messaggio del presidente Mattarella. Nel messaggio, il presidente Mattarella auspica che sia un "80esimo anniversario di festa". Poi, Ricci legge: "Il voto del popolo italiano fu un corale esercizio di democrazia, che ha visto protagoniste in particolare le donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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