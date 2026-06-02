Piazza gremita a Bologna per le celebrazioni del 2 giugno Lepore | Voto alle donne conquista della Resistenza

Notizia in breve

Oggi, in piazza del Nettuno a Bologna, si sono svolte le celebrazioni per l’80esimo anniversario del referendum che ha portato alla proclamazione della Repubblica. La piazza era piena di cittadini, con bandiere e bandierine. Durante la cerimonia, il sindaco ha ricordato il voto alle donne e la Resistenza. Sono stati letti alcuni discorsi ufficiali e sono stati esposti striscioni commemorativi. La manifestazione si è conclusa con un momento di silenzio.