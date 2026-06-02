Piazza gremita a Bologna per le celebrazioni del 2 giugno Lepore | Voto alle donne conquista della Resistenza

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, in piazza del Nettuno a Bologna, si sono svolte le celebrazioni per l’80esimo anniversario del referendum che ha portato alla proclamazione della Repubblica. La piazza era piena di cittadini, con bandiere e bandierine. Durante la cerimonia, il sindaco ha ricordato il voto alle donne e la Resistenza. Sono stati letti alcuni discorsi ufficiali e sono stati esposti striscioni commemorativi. La manifestazione si è conclusa con un momento di silenzio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 2 giugno 2026 - Gli 80 anni della Repubblica in una piazza del Nettuno gremita che questa mattina ha accolto le celebrazioni ufficiali per ricordare l '80esimo anniversario dal referendum. Il prefetto Enrico Ricci, dopo aver passato in rassegna il picchetto interforze, ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. https:www.ilrestodelcarlino.itvideobologna-celebra-la-festa-della-repubblica-il-video-b5m6v1uh Il messaggio del presidente Mattarella. Nel messaggio, il presidente Mattarella auspica che sia un "80esimo anniversario di festa". Poi, Ricci legge: "Il voto del popolo italiano fu un corale esercizio di democrazia, che ha visto protagoniste in particolare le donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

piazza gremita a bologna per le celebrazioni del 2 giugno lepore voto alle donne conquista della resistenza
© Ilrestodelcarlino.it - Piazza gremita a Bologna per le celebrazioni del 2 giugno, Lepore: "Voto alle donne, conquista della Resistenza"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Video messaggio della sindaca Salis per il 2 giugno: "Orgoglio per gli 80 anni del voto alle donne"La sindaca di Genova ha pubblicato un video sui social per celebrare il 2 giugno e l’80esimo anniversario del voto alle donne.

Piazza gremita: "Resistenza scelta morale"In una piazza affollata, le persone si sono radunate portando numerose bandiere tricolori e cantando “Bella Ciao”.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web