In una piazza affollata, le persone si sono radunate portando numerose bandiere tricolori e cantando “Bella Ciao”. La presenza di un grande numero di partecipanti e le manifestazioni di solidarietà sono state visibili durante l’evento. La piazza si è riempita di pubblico, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti passanti e cittadini.

Una piazza piena di gente, illuminata dalle molte bandiere tricolore e accompagnata dalle note di “Bella Ciao”. L’81esimo anniversario della liberazione ha visto una partecipazione numerosa a Cremona, con il corteo partito da San Luca e che si è snodato lungo le vie del centro fino a piazza del Duomo, dove si è tenuto il momento della celebrazione. La giornata si è aperta al Cimitero civico, con la deposizione delle corone ai caduti della Resistenza, quindi lungo il corteo canti e momenti teatrali per ricordare il valore della libertà. "Il 25 Aprile ci ricorda che la democrazia nasce quando donne e uomini, decidono di non vivere dentro la menzogna, di non piegarsi alla paura, nasce quando scatta la consapevolezza di avere una postura, che c’è la dignità sopra a ogni cosa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza gremita: "Resistenza scelta morale"

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