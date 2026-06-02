Piazza Duomo diventa prato di cappelli | memoria diritti e tradizione

Piazza Duomo è stata temporaneamente trasformata in un prato di cappelli di paglia nell’ambito dell’iniziativa “Tanto di Cappello”, parte del progetto “La Toscana delle Donne”. L’evento ha coinvolto l’allestimento di un’installazione che richiama un prato verde, con cappelli di paglia distribuiti in tutta l’area. La manifestazione si inserisce in un calendario di iniziative dedicate a memoria, diritti e tradizione.

Piazza Duomo è stata trasformata in un grande prato verde costellato di cappelli di paglia per l’iniziativa “Tanto di Cappello”, inserita ne “La Toscana delle Donne”. L’installazione, inaugurata dal presidente Eugenio Giani, dall’assessora Cristina Manetti e dal sindaco di Signa Giampiero Fossi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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