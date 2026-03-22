Prato, 22 marzo 2026 - Una grande coperta per dire no alla violenza sulle donne. È l'iniziativa che si è tenuta oggi in piazza Duomo grazie all'iniziativa Viva Vittoria, momento conclusivo di un progetto che ha coinvolto per mesi centinaia di persone in tutta la provincia. A partire dalle 10 è stata stesa una maxi coperta composta da 3.200 quadrati realizzati a mano, uniti insieme a formare un’unica grande installazione simbolica. Le coperte, preparate grazie al contributo di tante associazioni, cittadine e cittadini, saranno esposte fino alle 19. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sostenere concretamente le donne che ne sono vittime: ogni coperta potrà essere acquistata con un contributo di 20 euro, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Centro antiviolenza La Nara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, una maxi coperta in piazza Duomo contro la violenza sulle donne

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I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI • Venerdì 27 marzo alle 21.00 sarò a PRATO al teatro IL GARIBALDI con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”. Biglietti qui https://bit.ly/dibattistaprato2026 • Domenica 29 mar facebook

21/3/26. Sul prato attorno alla chiesa di S. Antonio a Rosolina, tra le tante margherite, una bella pianta di Fotinia a foglie serrate (Photinia serratifolia, conosciuta anche come Fotinia a foglie seghettate) x.com