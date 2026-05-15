Quarrata | piazza diventa un prato di 900 mq per il picnic Aperinic

A Quarrata, la piazza centrale si trasforma temporaneamente in un prato di 900 metri quadrati, ospitando un evento dedicato al picnic aperitivo. La modifica dello spazio pubblico mira a offrire un’area condivisa per le persone, creando un’atmosfera diversa rispetto al normale utilizzo urbano. L’iniziativa è stata ideata con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali del centro storico, coinvolgendo organizzatori locali che hanno progettato questa trasformazione temporanea per valorizzare le botteghe e favorire gli incontri tra cittadini.

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? Domande chiave Come cambierà la percezione della piazza dopo questa trasformazione?. Chi ha ideato questo progetto per salvare le botteghe locali?. Cosa devono portare i cittadini per partecipare al picnic?. Perché le banche e le istituzioni sostengono questa iniziativa?.? In Breve Evento previsto domenica 17 maggio 2026 dalle ore 16 alle 22.. Valentina Rossi coordina le attività del Centro commerciale naturale di Quarrata.. Misericordia, Croce Rossa e VAB garantiscono assistenza medica durante la giornata.. Banca Alta Toscana e partner come Conad Nord Ovest sostengono l'iniziativa.. Piazza Risorgimento a Quarrata ospiterà domenica 17 maggio 2026 un grande picnic urbano dalle ore 16 alle 22, trasformando il lastricato del centro in un prato verde di circa 900 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quarrata: piazza diventa un prato di 900 mq per il picnic Aperinic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arte under35: la banca diventa spazio culturale a QuarrataDomani mattina, alle ore 11 nel Forum di Quarrata, prenderà vita l’opera La frantumazione di Jacopo Risaliti. Scuola, i genitori sfidano il Sindaco: picnic in piazza per i figliLe famiglie di una scuola locale hanno deciso di scavalcare i blocchi amministrativi organizzando un pranzo all’aperto per i propri figli lunedì...