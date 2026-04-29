Padiglione russo alla Biennale Giuli manda gli ispettori

Il padiglione russo alla Biennale è stato sottoposto a ispezioni da parte di funzionari inviati dall’autorità competente. Questa decisione è stata presa in seguito a una delibera della Giuria internazionale, che ha deciso di escludere il padiglione russo dall’evento. Gli ispettori hanno effettuato controlli presso la sede espositiva, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. La visita si inserisce in una serie di verifiche avviate nelle ultime settimane.

L’obiettivo è acquisire informazioni sulla riapertura del padiglione russo alla prossima Esposizione d’arte, al via il 9 maggio. Alla base dei nuovi controlli ci sarebbe la decisione della Giuria internazionale di escludere dai premi Russia e Israele, in quanto guidati da leader “accusati di crimini contro l’umanità”. In mano agli ispettori finiranno tutte le carte relative ai padiglioni dei due Paesi, ma anche di quello iraniano. Non si tratta solo di un approfondimento sul padiglione russo. Secondo alcune fonti, gli inviati del ministro Alessandro Giuli si occuperanno anche dei bilanci. Con lo scopo di valutare se sia attuabile una richiesta di commissariamento, che potrebbe arrivare a ridosso dell’inaugurazione della Biennale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Padiglione russo alla Biennale, Giuli manda gli ispettori BIENNALE VENEZIA: GIULI INVIA GLI ISPETTORI. SCONTRO SUI RUSSI Notizie correlate Biennale di Venezia, Giuli invia gli ispettori dopo il via libera al padiglione russoIl ministero della Cultura ha disposto l’invio di ispettori nella sede della Biennale di Venezia per verifiche e approfondimenti legati alla gestione... Biennale Venezia, il ministero della Cultura manda gli ispettori: accertamenti su padiglione russoRoma, 29 aprile 2026 – In arrivo un'ispezione a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, in relazione all'allestimento del padiglione russo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Commissione europea taglia due milioni di euro alla Biennale di Venezia per il ritorno del padiglione russo; Caso Biennale, così è stato organizzato il ritorno della Russia all'esposizione d'Arte; Russia alla Biennale di Venezia, Kaja Kallas: Scelta sbagliata, Ue taglierà fondi; Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e Israele. Biennale, ministero della Cultura invia ispettori per il caso del padiglione russoLeggi su Sky TG24 l'articolo Biennale, ministero della Cultura invia ispettori per il caso del padiglione russo ... tg24.sky.it Biennale di Venezia nel caos: controlli degli ispettori del Ministero su Russia, Iran e IsraeleControlli a Venezia sul caso padiglioni Russia, Iran e Israele: tensione alla vigilia dell’apertura della Biennale ... tg.la7.it Non c’è pace per la Biennale di Venezia. L’istituzione presieduta da Pietrangelo Buttafuoco torna nel mirino, stretta tra le verifiche del ministero della Cultura e la pressione dell’Unione europea. Al centro dello scontro la riapertura del padiglione russo, dossier - facebook.com facebook Droni ucraini volano per 1500km, "pioggia di petrolio" sulla città russa di Perm. Cremlino: parata del 9 maggio "in formato ridotto" per le "minacce terroristiche di Kiev". Padiglione russo, il ministero della Cultura manda gli ispettori alla Biennale x.com