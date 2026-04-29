Biennale Venezia il ministero della Cultura manda gli ispettori | accertamenti su padiglione russo

Il ministero della Cultura ha inviato degli ispettori alla sede della Biennale di Venezia, situata a Ca' Giustinian. L'obiettivo è verificare le modalità di allestimento del padiglione russo in vista della prossima Esposizione d'arte, che aprirà i battenti il 9 maggio. L'intervento si inserisce nelle verifiche già avviate riguardo alla gestione e alla conformità delle installazioni esposte.

Roma, 29 aprile 2026 – In arrivo un'ispezione a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, in relazione all'allestimento del padiglione russo all’imminente Biennale alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio. Il Ministero della Cultura, secondo quanto risulta, avrebbe disposto l'invio di ispettori nella sede della Fondazione presieduta da Pietrangelo Buttafuoco per verifiche e approfondimenti legati alla gestione dell'edizione 2026 dell'Esposizione Internazionale d'Arte e in particolare alle autorizzazione concesse alla Federazione Russa in relazione all'organizzazione del padiglione di proprietà ai Giardini. I funzionari del MiC dovrebbero acquisire nuovi documenti relativi alla riapertura del padiglione russo, da settimane al centro di polemiche nazionali e internazionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale Venezia, il ministero della Cultura manda gli ispettori: accertamenti su padiglione russo Notizie correlate Biennale Venezia 2026, Giuli contro Buttafuoco e il padiglione russoAncora polemica per la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026. Biennale di Venezia, l’Ue minaccia i fondi per il padiglione russoLa decisione di consentire alla Russia di riaprire il proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte 2026 continua a provocare tensioni politiche e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Biennale di Venezia, Giuli non sarà a pre-apertura né a inaugurazione; La telenovela continua. Il Ministro Giuli diserterà l’inaugurazione della Biennale di Venezia; Biennale, il Ministro Giuli non sarà a Venezia per l'inaugurazione; Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà alla cerimonia d'inaugurazione della Biennale di Venezia. Biennale Venezia, il ministero della Cultura manda gli ispettori: accertamenti su padiglione russoI nuovi controlli sarebbero legati alle polemiche seguite all'esclusione di Russia e Israele dai premi che la giuria internazionale assegnerà il 9 maggio ... quotidiano.net Il ministero della Cultura manda gli ispettori alla Biennale di VeneziaL'obiettivo è acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte (ANSA) ... ansa.it Il ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio #ANSA - facebook.com facebook Israele all'attacco della Biennale Arte di Venezia, che sarà inaugurata ufficialmente il 9 maggio, dopo che la giuria internazionale - presieduta da Solange Farkas, fondatrice di Videobrasil - ha deciso di escludere dalla premiazione i Paesi accusati di "crimini c x.com