Unimpresa Irpinia Sannio ha lanciato un appello per una mobilitazione generale nel territorio, sottolineando l’urgenza di interventi sulla strada di collegamento tra le due aree. La richiesta arriva in seguito alle criticità segnalate dai cittadini e dalle imprese, che evidenziano problemi di sicurezza e di funzionalità del tratto stradale. L’associazione invita tutte le parti interessate a unirsi in una risposta immediata e concreta.

Tempo di lettura: 4 minuti Unimpresa Irpinia Sannio richiama con forza l’attenzione delle istituzioni e del territorio sulla necessità di imprimere una svolta definitiva alla realizzazione e al completamento dell’asse infrastrutturale comunemente conosciuto come “La Caianello”, la direttrice strategica che collega l’area sannita e le zone interne della Campania all’autostrada A1 Milano-Napoli e all’asse della Napoli-Bari presso Castel Del Lago in provincia di Avellino. Per decenni questa infrastruttura ha rappresentato una delle principali incompiute del Mezzogiorno e uno dei simboli delle difficoltà infrastrutturali che continuano a penalizzare le aree interne campane.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Unimpresa Irpinia Sannio: “La Caianello non può aspettare, serve mobilitazione generale del territorio”

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Panoramica sull’argomento

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