La Riccione del futuro doppia presentazione del Piano urbanistico generale alla città

Al via la presentazione del nuovo Piano urbanistico generale a Riccione, con due eventi dedicati alla città. Il percorso di approvazione del documento è ora entrato nella fase più concreta, coinvolgendo residenti e operatori locali. La discussione riguarda le linee guida per lo sviluppo urbanistico e le possibili modifiche alle aree della città. L’obiettivo è condividere con la comunità le proposte e le novità contenute nel piano.

Entra nel vivo il percorso di approvazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) del Comune di Riccione. Nella giornata di giovedì, 16 aprile, il Palazzo del Turismo diventerà il centro del confronto cittadino con due appuntamenti pubblici dedicati all’illustrazione della proposta di piano.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Riccione cambia volto, al via il nuovo Piano urbanistico: 60 giorni per le osservazioniIl Comune di Riccione compie un passo decisivo verso la definizione della città di domani. Piano urbanistico generale, illustrato in commissione il lavoro svolto: in primo piano il Documento programmaticoIl sindaco Stefania Signorini: «Il Pug non è soltanto un adempimento normativo: è la visione di Falconara nei prossimi anni» FALCONARA - Prende forma... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Giunta assume il nuovo Piano urbanistico generale che disegna il futuro di Riccione: al via la fase delle osservazioni; Assoluti Unipol di Riccione. Laboratorio azzurro; Nuoto, Campionati italiani indoor: argento nei 5 mila metri per la Polisportiva Riccione; Assoluti a Riccione: in acqua quasi tutti i migliori italiani. Riccione verso la città del futuro: depositata la proposta del nuovo Piano urbanistico generaleCittadini, associazioni e professionisti possono ora consultare il Piano per 60 giorni e presentare osservazioni, partecipando a un percorso di rigenerazione urbana, verde e valorizzazione del patrimo ... altarimini.it Quattro mesi per i lavori di restyling di Corso F.lli Cervi a RiccioneSono stati tanti i cittadini di Riccione Paese che hanno partecipato nelle serata di giovedì all'incontro con i rappresentanti dell'amministrazione comunale al Centro della Pesa. Tra i temi centrali l ... msn.com Il racconto delle batterie del day-2 a Riccione: Sara Curtis si prende subito la scena facebook Terapia del dolore e cure palliative, a Riccione il congresso Siaarti x.com