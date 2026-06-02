Nel dicembre 2025, la Commissione europea ha lanciato il Piano europeo per la salute cardiovascolare. Recentemente, è stato approvato il parere di un esperto, Carmine Pacente, in relazione a questa iniziativa. Il piano mira a migliorare la prevenzione e il trattamento delle malattie cardiovascolari, coinvolgendo diversi attori del settore sanitario. La decisione di approvare il parere segna un passo avanti nel percorso di attuazione del progetto.

Il Piano europeo per la salute cardiovascolare è stato lanciato dalla Commissione europea a dicembre 2025. La Società Europea di Cardiologia ha definito il piano un “traguardo storico”. GBT ha voluto incontrare Carmine Pacente, che dallo scorso Febbraio é relatore del “EU Safe Hearts Plan”. Carmine Pacente è Consigliere Comunale del Comune di Milano, ma anche membro del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Piano Europeo per la salute cardiovascolare, perchè è importante?. “Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Europa: 1,7 milioni di persone ogni anno. L’impatto economico su sanità e welfare è enorme.” Pacente, quale, o quali, potrebbero essere i rimedi per limitare quaeto sfacelo?. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Piano Europeo per la salute cardiovascolare. Approvato il parere di Carmine Pacente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Masticare lentamente migliora la salute del cervello? Il neurologo: “Aiuta il sistema cardiovascolare, non la demenza”Secondo un neurologo dell’IRCCS San Raffaele, masticare lentamente può favorire la salute del sistema cardiovascolare, ma non ha effetti sulla...

Il Parlamento europeo ha approvato la creazione di “centri di rimpatrio” per migrantiIl Parlamento europeo ha approvato la creazione di centri di rimpatrio destinati ai migranti.

Temi più discussi: Elettrodomestici, Urso: serve piano europeo come per automotive; UE: diversi paesi chiedono maggiore ambizione nel Piano Europeo per i Fertilizzanti.; Cloud europeo | Il piano dell’Ue sull’intelligenza artificiale si arena davanti agli Stati Uniti; Next Stop Bruxelles.

Penultimo posto in Ue per occupazione tra i 20 e 29 anni. Un bacino di Neet ancora elevato, il secondo più grosso a livello europeo. Il buco dei ricercatori arruolati attraverso il Piano. In Italia, il Pnrr non ha dato la spinta necessaria ai giovani per tornare sui liv x.com

Un europeo che è andato a lavorare in Giappone per alcuni mesi, chiedi pure. reddit

Schlein (Pd), servono un tetto europeo al prezzo del gas e un piano industriale comune(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Chiediamo a livello europeo di fare le battaglie giuste per proseguire con gli investimenti comuni, per dare vita a un vero piano industriale europeo e chiedere, nell'emergenz ... corrieredellosport.it

L’EDICOLA, La Stampa: Europa-Usa, spinta per la pace. Il Corriere: Ucraina, il piano dell’Europa. Il Fatto: L’Ue boicotta il piano Trump: tregua e truppe ...La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla controproposta dell’Europa al piano statunitense per la pace in Ucraina, presentata alla riunione dei leader Ue a ... blitzquotidiano.it