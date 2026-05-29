Masticare lentamente migliora la salute del cervello? Il neurologo | Aiuta il sistema cardiovascolare non la demenza
Secondo un neurologo dell’IRCCS San Raffaele, masticare lentamente può favorire la salute del sistema cardiovascolare, ma non ha effetti sulla prevenzione o sulla demenza. Vari studi scientifici hanno suggerito un possibile collegamento tra la modalità di masticazione e la salute cerebrale, tuttavia l’esperto conferma che i benefici si limitano al sistema cardiovascolare. Non ci sono evidenze che la masticazione lenta possa influenzare direttamente le funzioni cerebrali o la prevenzione di disturbi cognitivi.
Alcuni studi scientifici hanno parlato del possibile legame tra masticazione e salute del cervello. Ma secondo il neurologo Giordano Cecchetti dell’IRCCS San Raffaele, intervistato da Fanpage.it, oggi non esistono prove sufficienti per parlare di un effetto diretto su demenza o abilità cognitive. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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