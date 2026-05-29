Masticare lentamente migliora la salute del cervello? Il neurologo | Aiuta il sistema cardiovascolare non la demenza

Notizia in breve

Secondo un neurologo dell’IRCCS San Raffaele, masticare lentamente può favorire la salute del sistema cardiovascolare, ma non ha effetti sulla prevenzione o sulla demenza. Vari studi scientifici hanno suggerito un possibile collegamento tra la modalità di masticazione e la salute cerebrale, tuttavia l’esperto conferma che i benefici si limitano al sistema cardiovascolare. Non ci sono evidenze che la masticazione lenta possa influenzare direttamente le funzioni cerebrali o la prevenzione di disturbi cognitivi.