il parlamento europeo ha approvato la creazione di centri di rimpatrio per migranti

Il Parlamento europeo ha approvato la creazione di centri di rimpatrio destinati ai migranti. La decisione è stata adottata con il voto favorevole di formazioni di destra e estrema destra. Questa misura si basa su un modello già adottato in alcuni paesi europei, con l’obiettivo di gestire le procedure di rimpatrio dei migranti irregolari. La proposta prevede la costituzione di strutture specifiche per queste attività.

Giovedì il Parlamento europeo ha approvato la proposta che prevede la creazione di centri di rimpatrio situati fuori dall’Unione Europea per detenere persone la cui domanda d’asilo è stata respinta. È lo stesso modello usato dal governo di Giorgia Meloni con i centri in Albania, che però sono rimasti spesso vuoti a causa di una serie di ricorsi giudiziari. La proposta è stata sostenuta dai deputati europei di destra ed estrema destra, che hanno accolto l’esito della votazione al Parlamento europeo con un grande applauso. L’approvazione di giovedì, che è coerente con un inasprimento delle politiche migratorie dell’Europa, dà avvio ai negoziati con il Consiglio dell’Unione Europea, cioè con l’organo che riunisce i rappresentanti dei governi europei in base al tema trattato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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