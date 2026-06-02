Piano da 5 miliardi | Meloni punta a un accordo con Ursula

? Domande chiave Come riuscirà il governo a sbloccare i fondi con l'acrobazia contabile?. Quali paesi frugali opporranno resistenza alla manovra proposta da Meloni?. Chi deciderà domani il destino della mediazione tra Roma e Bruxelles?. Cosa accadrà alle risorse nazionali se la commissione boccerà il piano?.? In Breve Fitto media tra le posizioni per evitare il blocco dei fondi. Commissione europea riunita domani per valutare la fattibilità tecnica dello schema. Resistenza dei paesi frugali mette a rischio l'accesso ai 5 miliardi. L'esito del voto influenzerà la capacità di spesa del governo nei mesi successivi. Meloni spinge su Ursula per liberare cinque miliardi di fondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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PIANO CASA 2026: 10 Miliardi per 100.000 Alloggi. Ecco cosa cambia!

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Abbiamo discusso del piano SAFE da 3,5 miliardi di euro della Lettonia e del suo contributo ai nostri progetti di difesa di punta europei. Firmiamolo presto! 2/2 x.com

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