Nvidia ha annunciato un piano guidato dal CEO per espandere la propria presenza nel settore dei modelli di intelligenza artificiale, puntando a un mercato stimato in 200 miliardi di dollari con il progetto Vera. La strategia prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate e collaborazioni con diverse aziende, ma si incontrano domande pratiche su come Nvidia intenda competere con i chip proprietari di Amazon. Restano inoltre da chiarire quali saranno le responsabilità finanziarie per sostenere l'infrastruttura necessaria agli agenti digitali.

? Domande chiave Come farà Nvidia a battere i chip proprietari di Amazon?. Chi pagherà l'enorme costo dell'infrastruttura per gli agenti digitali?. Perché i nuovi processori Vera sono diversi dalle attuali GPU?. Come cambierà il mercato se gli agenti AI diventeranno miliardi?.? In Breve Fatturato trimestrale di 81,6 miliardi con previsioni a 91 miliardi di dollari.. Vendite attuali per 20 miliardi di dollari relative alle singole unità Vera.. Amazon Web Services sviluppa processori proprietari per contrastare la dipendenza da Nvidia.. Architettura Vera ottimizzata per la velocità di elaborazione dei token digitali.. Nvidia ha registrato un fatturato di 81,6 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, proiettando entrate per 91 miliardi nel periodo successivo grazie alla nuova strategia focalizzata sui processori Vera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nvidia: il piano di Huang punta a un mercato da 200 miliardi con Vera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nvidia plows $2 billion into an AI cloud company — and the stock pops 10%

Sullo stesso argomento

Nvidia vola in Asia: il patrimonio di Jensen Huang supera i 200 mld? Punti chiave Come ha fatto Nvidia a superare la capitalizzazione di Apple e Alphabet? Quali accordi politici hanno permesso la vendita dei chip...

Amazon sfida l’AI: piano da 200 miliardi per dominare il mercatoAndy Jassy ha delineato una strategia di espansione massiccia per Amazon, puntando su investimenti infrastrutturali da 200 miliardi di dollari nel...

Mercoledì decisivo a Wall Street: cresce l'attesa per i conti di Nvidia e Target. Intanto Roblox lancia un piano di buyback da 3 miliardi e Toll Brothers batte le stime. #WallStreet #Nvidia #Borsa #Roblox x.com

Le probabilità di aumento dei tassi sono passate dall'1% al 45% in un mese. Nvidia riporterà mercoledì con un PE di 48. Tassi elevati uccidono i titoli di crescita, qualcosa deve cambiare. reddit

Boom dell'IA: balzo Nvidia con il +85% di ricavi. Sfida Musk-Altman, OpenAI verso la BorsaSpaceX deposita il prospetto. E OpenAI lavora a quotazione a breve. Huang: sviluppo infrastrutture per l'IA accelera a una velocità straordinaria Intelligenza artificiale ... rainews.it

Nvidia batte le attese con risultati record: il fatturato sale dell’85% a 81,6 miliardi di dollariBuyback da 80 miliardi. Il dividendo cresce da 0,01 dollari a 0,25 dollari per azione. I conti trainati dal segmento Data Center ... milanofinanza.it