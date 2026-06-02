Piano Casa | 10 miliardi per 100mila nuovi alloggi in dieci anni

Il governo ha annunciato un piano di investimenti da 10 miliardi di euro destinati alla realizzazione di 100.000 nuove abitazioni in dieci anni. Il progetto prevede un ruolo più attivo dello Stato nel settore edilizio, con interventi mirati a favorire la costruzione e la riqualificazione degli immobili. Rispetto al passato, il nuovo modello si differenzia per una maggiore presenza pubblica rispetto al Piano Fanfani, che si basava più sui privati.

? Punti chiave Come cambierà il ruolo dello Stato rispetto ai privati nel nuovo piano?. Quali differenze strutturali separano questo modello dal Piano Fanfani?. Come verranno utilizzati i dieci miliardi tra recupero e nuove costruzioni?. Quanto riuscirà davvero il social housing a ridurre il disagio abitativo?.? In Breve Strategia pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 maggio.. Focus su recupero patrimonio pubblico e promozione social housing.. Modello basato su edilizia convenzionata e attrazione capitali privati.. Approccio gestionale diverso dal precedente modello storico Piano Fanfani..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il Piano Casa di Giorgia Meloni punta a realizzare almeno 100mila nuovi alloggi in dieci anni!

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