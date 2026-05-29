Il governo ha annunciato un investimento di 10 miliardi di euro nel Piano Casa, destinato alla realizzazione di circa 100.000 nuovi alloggi, con un’attenzione particolare alle Marche. La misura prevede incentivi per favorire l’acquisto, tra cui il rent to buy, e criteri specifici per garantire uno sconto del 33% sui prezzi di mercato. Sono stati definiti anche i criteri di assegnazione e le modalità di accesso ai benefici.

? Punti chiave Come influirà il rent to buy sull'acquisto della prima casa?. Quali criteri garantiranno il 33% di sconto sui prezzi di mercato?. Come verranno recuperati gli immobili popolari attualmente abbandonati nelle Marche?. Chi gestirà concretamente i fondi per il nuovo housing coesione?.? In Breve Obiettivo 70% alloggi convenzionati con prezzi ridotti del 33% rispetto al mercato.. Gestione risorse affidata a Invimit Sgr tramite il Fondo housing coesione.. Partecipazione di Lucia Albano e Tommaso Fagioli al tavolo Anci Marche.. Focus su recupero immobili e formule rent to buy per giovani e anziani.. A Ancona, il consiglio direttivo di Anci Marche ha discusso le nuove linee guida del Piano Casa del governo Meloni, un progetto che punta a realizzare 100mila alloggi in dieci anni per rispondere alla crisi abitativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Casa: 10 miliardi per 100mila nuovi alloggi, focus nelle Marche

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Il Piano Casa di Giorgia Meloni punta a realizzare almeno 100mila nuovi alloggi in dieci anni!

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