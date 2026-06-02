Piace a prescindere Non solo Glasner | resiste la pista Pochettino La verità su Kirovski
Il Milan ha incontrato l’allenatore Oliver Glasner come parte della sua ricerca di un nuovo tecnico. La trattativa con l’austriaco procede, ma non è esclusa l’ipotesi Pochettino, ancora considerata possibile. Sul tavolo anche l’interesse per l’ex dirigente, legato all’arrivo di Ramon Planes. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.
Glasner o Pochettino? Questi potrebbero essere i primi due nomi per la panchina del Milan: il primo potrebbe essere legato al progetto Rangnick, mentre il secondo sembra essere fortemente legato al possibile arrivo di Planes come direttore sportivo. A fare il punto della situazione ci pensa il giornalista Matteo Moretto. Ecco i dettagli dal suo video su YouTube. Il punto sull'incontro con Glasner: "Il Milan oggi incontrerà Glasner per la panchina. Il suo nome non è necessariamente correlato con Rangnick. Il profilo piace a prescindere". Spazio anche al futuro di Kirovski, attuale direttore sportivo del Milan Futuro: "Jovan Kirovski è saldo nella sua posizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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