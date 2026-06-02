Piace a prescindere Non solo Glasner | resiste la pista Pochettino La verità su Kirovski

Da pianetamilan.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan ha incontrato l’allenatore Oliver Glasner come parte della sua ricerca di un nuovo tecnico. La trattativa con l’austriaco procede, ma non è esclusa l’ipotesi Pochettino, ancora considerata possibile. Sul tavolo anche l’interesse per l’ex dirigente, legato all’arrivo di Ramon Planes. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Glasner o Pochettino? Questi potrebbero essere i primi due nomi per la panchina del Milan: il primo potrebbe essere legato al progetto Rangnick, mentre il secondo sembra essere fortemente legato al possibile arrivo di Planes come direttore sportivo. A fare il punto della situazione ci pensa il giornalista Matteo Moretto. Ecco i dettagli dal suo video su YouTube. Il punto sull'incontro con Glasner: "Il Milan oggi incontrerà Glasner per la panchina. Il suo nome non è necessariamente correlato con Rangnick. Il profilo piace a prescindere". Spazio anche al futuro di Kirovski, attuale direttore sportivo del Milan Futuro: "Jovan Kirovski è saldo nella sua posizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

piace a prescindere non solo glasner resiste la pista pochettino la verit224 su kirovski
© Pianetamilan.it - “Piace a prescindere”. Non solo Glasner: resiste la pista Pochettino. La verità su Kirovski
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

ESCLUSIVA PM – La verità sul Milan Futuro: i dettagli del patto Kirovski-Vergine e il nodo panchinaUn documento esclusivo rivela che il progetto Milan Futuro, con il patto tra Kirovski e Vergine, rimane in corso e non è stato chiuso, contrariamente...

Il Milan fantasma incontra Glasner ma sonda anche Jaissle e PochettinoIl Milan sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica, mentre lavora alla conclusione del rapporto con l’attuale allenatore, che potrebbe...

Argomenti più discussi: Gli effetti della Ferrari Luce sulla gente; Roland Garros, Berrettini: Wimbledon? Non credo mi daranno una wild card, pronto a fare le quali; La notte che vale un’intera stagione. Juve, Milan e Como ad alta tensione; Gaia de Laurentiis: Spalle sensuali e jeans a vita bassa.

piace a prescindere nonPedullà: Inter vuole Provedel ma lui non vuole fare il vice a prescindere! Quindi adesso…Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Ivan Provedel per il ruolo di secondo portiere ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web