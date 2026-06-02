Piace a prescindere Non solo Glasner | resiste la pista Pochettino La verità su Kirovski

Notizia in breve

Il Milan ha incontrato l’allenatore Oliver Glasner come parte della sua ricerca di un nuovo tecnico. La trattativa con l’austriaco procede, ma non è esclusa l’ipotesi Pochettino, ancora considerata possibile. Sul tavolo anche l’interesse per l’ex dirigente, legato all’arrivo di Ramon Planes. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.