Un documento esclusivo rivela che il progetto Milan Futuro, con il patto tra Kirovski e Vergine, rimane in corso e non è stato chiuso, contrariamente alle voci circolate. Si conferma che il progetto Under 23 continua a essere attivo, e non ci sono state interruzioni ufficiali. La collaborazione tra i due dirigenti riguarda ancora lo sviluppo del settore giovanile, senza modifiche recenti. La questione panchina e il futuro della rosa non sono stati coinvolti in questa fase.

Negli ultimi giorni attorno al mondo Milan Futuro si è sentito davvero di tutto. Critiche feroci, speculazioni su una presunta chiusura del progetto Under 23, voci di rivoluzioni totali e processi sommari per la mancata qualificazione in Serie C sul campo. Rumors incontrollati che non tengono conto della realtà dei fatti e dei reali piani di Via Aldo Rossi. La realtà, come abbiamo già ampiamente spiegato nel nostro precedente approfondimento sul tema, racconta una storia totalmente diversa. Se l'anno scorso il progetto aveva sì fallito miseramente il suo obiettivo biologico, questa stagione ha rappresentato a tutti gli effetti un anno di rilancio e di semina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA PM – La verità sul Milan Futuro: i dettagli del patto Kirovski-Vergine e il nodo panchina

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