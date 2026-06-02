Petrarca-Valorugby oggi Finale Serie A rugby 2026 | orario tv programma streaming

La finale della Serie A Élite di rugby 2025-2026 si disputa oggi, martedì 2 giugno, alle 18.15 allo Stadio Plebiscito di Padova. La partita vedrà affrontarsi Valorugby Emilia e Petrarca Rugby per assegnare lo scudetto numero 96. La stagione si concluderà con questa sfida, che chiuderà il campionato. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming.

Si chiuderà oggi, martedì 2 giugno, alle ore 18.15, la stagione della Serie A Élite 2025-2026 di rugby: la finale che assegnerà lo Scudetto numero 96 della storia si giocherà allo Stadio Plebiscito di Padova, e vedrà affrontarsi Valorugby Emilia e Petrarca Rugby. Il Valorugby Emilia, vincitore della Coppa Italia, ha chiuso al primo posto nella regular season, e giocherà quest’oggi la prima finale scudetto della propria storia, mentre il Petrarca Rugby andrà alla ricerca del sedicesimo titolo nazionale. Per il match della finale scudetto della Serie A Élite 2025-2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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VALORUGBY EMILIA - PETRARCA PADOVA | Finale Coppa Italia Rugby 2026 | LIVE from Stadio Mirabello

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