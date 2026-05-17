Galles-Italia oggi Sei Nazioni rugby femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi alle 13.15 italiane si gioca l'ultima partita del Sei Nazioni di rugby femminile 2026, con l’Italia che affronta il Galles all’Arms Park di Cardiff. La partita si svolge domenica 17 maggio e rappresenta il completamento del torneo per la selezione italiana, guidata dal commissario tecnico. La sfida viene trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orari e programmazione già annunciati. La gara conclude il percorso delle azzurre nel torneo di questa stagione.

Si chiuderà oggi, domenica 17 maggio, alle ore 13.15 italiane, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l’Italia del CT Fabio Roselli, disputerà l’ultima partita esterna del torneo, all’Arms Park di Cardiff, contro il Galles. In prima linea ci saranno Turani, Vecchini e Maris, mentre in seconda partiranno Fedrighi, all’ultimo match prima del ritiro agonistico, e Duca, ed in terza saranno titolari Sgorbini, Ranuccini e Giordano. La mediana sarà presidiata da Stefan e Madia, mentre i centri saranno Mannini e Sillari, con il triangolo allargato composto da D’Incà, Granzotto ed Ostuni Minuzzi. Per il match della quinta... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Galles-Italia 31-17: gli highlights | Sei Nazioni

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