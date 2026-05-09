Italia-Inghilterra oggi Sei Nazioni rugby femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, sabato 9 maggio, alle 15.00, si gioca l’ultima partita interna del Sei Nazioni di rugby femminile 2026, con l’Italia che affronta l’Inghilterra allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma. La gara è trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La partita rappresenta l’ultimo impegno casalingo delle azzurre nel torneo, guidate dal commissario tecnico Fabio Roselli.

Riprenderà oggi, sabato 9 maggio, alle ore 15.00, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l’Italia del CT Fabio Roselli, disputerà l’ultima partita interna del torneo, allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, contro l’Inghilterra. In prima linea ci saranno Turani, Vecchini e Zanette, con Fedrighi e Frangipani in seconda e Veronese, Ranuccini e Giordano in terza. In mediana scelte Stefan e Madia, i centri saranno Mannini e Sillari, col triangolo allargato formato da D’Incà, Muzzo ed Ostuni Minuzzi. In panchina Dosi, Cheli, Maris, Duca, Sgorbini, Bitonci, Stevanin e Granzotto. Le inglesi sono le campionesse del mondo in carica, hanno vinto le ultime sette edizioni del torneo, si trovano al numero 1 del ranking mondiale e non sono state mai battute dalle azzurre nella storia in 22 precedenti.🔗 Leggi su Oasport.it

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