Pescara l’Aterno-Manthonè commemora Federico La Cioppa
A Pescara, un evento ha ricordato Federico La Cioppa presso l’Aterno-Manthonè, coinvolgendo studenti e docenti in un momento di riflessione. Durante la cerimonia, sono stati affrontati temi legati al modo in cui le istituzioni scolastiche possono trasformare il dolore in un messaggio di sensibilizzazione sociale. Sono stati inoltre presentati quattro cause principali che contribuiscono alla rottura dei legami familiari contemporanei, senza però entrare in dettagli specifici sui fattori.
? Punti chiave Come può una scuola trasformare un lutto in un messaggio sociale?. Quali sono le quattro cause che distruggono i legami familiari oggi?. Perché l'uso eccessivo dei social media isola i giovani in famiglia?. Come reagisce la comunità di Pescara alla perdita di Federico?.? In Breve La consigliera Valeria Toppetti e la dirigente Elvira Pagliuca hanno partecipato all'incontro.. Don Fulvio ha analizzato quattro cause del declino familiare durante la celebrazione.. La Giornata Internazionale della Famiglia è stata istituita dall'Assembleia delle Nazioni Unite nel 1993.. Il ciclo di incontri presso l'istituto Aterno-Manthonè di Pescara proseguirà nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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