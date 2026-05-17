Pescara l’Aterno-Manthonè commemora Federico La Cioppa

A Pescara, un evento ha ricordato Federico La Cioppa presso l’Aterno-Manthonè, coinvolgendo studenti e docenti in un momento di riflessione. Durante la cerimonia, sono stati affrontati temi legati al modo in cui le istituzioni scolastiche possono trasformare il dolore in un messaggio di sensibilizzazione sociale. Sono stati inoltre presentati quattro cause principali che contribuiscono alla rottura dei legami familiari contemporanei, senza però entrare in dettagli specifici sui fattori.

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