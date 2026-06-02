pesca guerzoni guida la classifica

Nel fine settimana, i pescatori sportivi di Ferrara e dintorni hanno partecipato a diverse competizioni utilizzando varie tecniche di pesca. Tra i partecipanti, un concorrente si è distinto guidando la classifica generale. Le attività hanno coinvolto numerosi appassionati, con gare che si sono svolte in differenti location e con metodi di pesca diversi. La competizione più importante ha visto il favori di Guerzoni, che si è piazzato in testa alla graduatoria.

Sono state tante e di diverse tecniche le attività agonistiche che hanno interessato il fine settimana dei pesca sportivi ferraresi e non. Partiamo col prendere in esame il campionato provinciale a coppie organizzato sul campo di gara del Po di Volano a Medelana, campo che regala sempre grandi pescate e anche in questa occasione ha dato un pescato medio per coppia di 28,929 kg. La gara, seconda prova in calendario, è stata organizzata dal Cps Codigoro Colmic con direttore di gara Gianfranco Camattari e giudice di Gara Paolo Lucchi. Hanno ottenuto la vittoria di settore le coppie Nicholas Vaccari e Michael Macchioni della Garisti Dario Tubertini con l’assoluto di giornata di 53,230 kg. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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