Nelle ultime ore, la Lega ha avviato una serie di congressi per riorganizzare i propri vertici a livello locale. A Milano si svolge l’evento dei Patriots, con la partecipazione del segretario regionale del partito. Contestualmente, nei circoli sul territorio si sono svolte le nomine dei nuovi responsabili, segnando un passo verso una possibile ripresa nelle aree periferiche. Rancan ha commentato l’evento con l’obiettivo di ripartire.

La Lega sul territorio prova a rilanciarsi. Mentre a Milano, oggi, va in scena l’evento dei Patriots (cui parteciperà anche il segretario regionale del Carroccio, Matteo Rancan ), sul territorio i circoli hanno nominato i nuovi vertici provando a riconquistare terreno. A Copparo, è l’assessore Fabio Felisatti a prendere le redini del partito a livello locale, mentre a Terre del Reno sarà Marilena Alberghini. Le nomine più ‘pesanti’ sono quelle di Ferrara. Non solo perché è la sezione più importante in termini numerici, ma perché è quella alla quale fanno riferimento – per lo meno idealmente – amministratori locali di primissimo piano: dal sindaco Alan Fabbri, passando per l’assessore Cristina Coletti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lega, nuovi congressi. Guerzoni alla guida in città. Rancan: "Così ripartiamo"

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