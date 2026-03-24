L’attività agonistica ufficiale della Fipsas, relativamente alla pesca al colpo, si è ufficialmente aperta lo scorso fine settimana, sul campo di gara di Ponte Eredità sul Navigabile a Medelana, con in campo il meglio dell’ agonismo nazionale a contendersi l’accesso alla maglia azzurra e l’accesso al Club per il prossimo anno. Al termine delle due prove che hanno dato una più che sufficiente pescosità, al comando del Club troviamo Marco Lolli della Lenza Emiliana Tubertini, Simone Ferioli (foto) della Ps Fe Casumaresi Tubertini occupa il 28° posto, tra gli Stoppers non ci sono agonisti ferraresi, mentre tra gli Under 25 c’è Nico Ferrigo della Ps Fe Casumaresi Tubertini, che nella classifica guidata da Riccardo Ferrari della C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pesca, agonismo nazionale a Medelana. Marco Lolli al comando della classifica

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