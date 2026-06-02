A Pesaro si tiene un forum nazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche nella traumatologia dello sport dell’arto inferiore. L’evento vede la partecipazione di esperti e specialisti del settore ortopedico, concentrandosi su nuove tecnologie e metodologie applicate alla traumatologia sportiva. Durante l’incontro vengono presentati studi e aggiornamenti riguardanti diagnosi, trattamenti e riabilitazione delle lesioni agli arti inferiori, con l’obiettivo di condividere conoscenze e avanzamenti nel campo.

"Innovazioni tecnologiche nella traumatologia dello sport dell’arto inferiore" è il tema del convegno nazionale di ortopedia organizzato dal professor Raul Zini all’hotel Charlie per sabato 6 giugno dalle 8,45 alle 20, con la con la collaborazione della Academy Smith-Nephew e a cui parteciperanno luminari del settore. Il forum, che richiamerà specialisti ortopedici, medici sportivi e fisioterapisti, prevede, spiega Zini, "tre sessioni e illustrerà le recenti innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando le tecniche chirurgiche artroscopiche, con miglioramento della precisione degli interventi e velocizzazione dei tempi chirurgici". La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro capitale dell’Ortopedia. Forum nazionale con i luminari

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