Sogliano al Rubicone ' capitale' dell' economia circolare | tanti ospiti di fama nazionale al workshop

A Sogliano al Rubicone si è svolto un workshop dedicato all’economia circolare e alla transizione energetica, con la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo nazionale. L’evento si inserisce nelle iniziative di Sogliano Ambiente, che ha celebrato il suo trentesimo anniversario. La giornata ha visto interventi e discussioni su questi temi, attirando attenzione e coinvolgendo il pubblico presente. La località è diventata così un punto di riferimento nel dibattito nazionale su sostenibilità e rinnovabili.

Sogliano al Rubicone protagonista del dibattito nazionale sui temi dell’economia circolare e della transizione energetica, grazie alle iniziative di Sogliano Ambiente nell'anno del suo trentesimo anniversario.“L’auditorium della società - spiega una nota - ha ospitato infatti una giornata di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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