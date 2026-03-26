Dopo l’allerta meteo di ieri, i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno effettuato circa 50 interventi. Tra le province di Gorizia e Trieste, si sono verificati alberi caduti e allagamenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Le operazioni sono continuate nel corso della giornata per gestire le conseguenze del maltempo.

Dopo l'allerta meteo del 25 marzo i vigili del fuoco hanno effettuato 50 interventi in tutto il Fvg. Una quindicina in attesa solo a Gorizia Dopo l’allerta meteo diramata ieri, sono stati circa 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutto il Friuli Venezia Giulia. Anche se le aree più colpite sono quelle di Udine, Pordenone e relative province, a Trieste ci sono stati 10 interventi dei vigili del fuoco senza richieste in coda, e a Gorizia cinque interventi conclusi e 12 ancora in fase di svolgimento o in attesa (ore 13:00 del 26 marzo). Le operazioni sono in corso per la messa in sicurezza di alberi, tetti scoperchiati, cornicioni o infissi pericolanti a causa del forte vento e allagamenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Maltempo tra alberi caduti e allagamenti: 27 interventi tra Gorizia e Trieste

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