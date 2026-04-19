Nella Serie C del girone A, Virtus Verona e Pro Patria sono state retrocesse dopo le ultime partite. La Virtus Verona ha pareggiato contro l’Alcione, mentre la Pro Patria ha subito una sconfitta in casa contro l’Arzignano. Con queste risultati, non si disputeranno i playout, e le due squadre lasciano il campionato. La classifica finale ha determinato le retrocessioni dirette di entrambe le squadre.

Penultima giornata del girone A concentrata tutta in questa domenica pomeriggio. E arriva, con 90 minuti d'anticipo, la certezza dell'assenza dei playout: retrocedono infatti direttamente sia la Virtus Verona sia la Pro Patria - per il distacco, rispettivamente, da quartultima e quintultima -, andando così ad aggiungersi alla Triestina. Lì in alto, il Vicenza (già promosso) fa 0-0 con la Pergolettese che a sua volta festeggia la salvezza. Al secondo posto allunga il Brescia, che supera con un gol per tempo la Dolomiti Bellunesi: a segno Manuel Marras - splendido sinistro al volo da fuori area - e il subentrato Mercati. Frena invece il Lecco, a cui non basta la doppietta dell'ottimo Konaté per superare il Lumezzane (che rimonta due volte, prima con Iori su un rigore discusso e poi col sinistro di Ghillani a inizio ripresa).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie C, niente playout nel girone A: retrocesse Virtus Verona e Pro Patria

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