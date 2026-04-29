Milan doppio addio | partono due nomi eccellenti

Il calciomercato del Milan si sta intensificando, con due giocatori di spicco pronti a lasciare la squadra. Le trattative sono in fase avanzata e si attendono sviluppi nelle prossime ore. La società ha comunicato ufficialmente le partenze e si preparano i rientri per i nuovi acquisti. La situazione attuale coinvolge anche i contratti in scadenza e le eventuali offerte da altre squadre.

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo e sta per regalare grandissime sorprese: ecco le ultime. Domenica 3 maggio il Milan farà visita al Sassuolo in una delle sfide più attese del 35esimo turno di Serie A: dopo il pari contro la Juve, la squadra di Max Allegri vede ormai a un passo la qualificazione alla prossima Champions League e serve un ultimissimo sforzo, a cominciare proprio dal match contro i neroverdi. Milan, possibile addio per Fofana (Ansa Foto) – calciomercato.it Milan che, però, rimane concentrato sul calciomercato estivo. La dirigenza rossonera, infatti, starebbe pensando di sfoltire la rosa e tra i tanti giocatori sul...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, doppio addio: partono due nomi eccellenti Notizie correlate Convocati Italia, quante esclusioni eccellenti! Da Bernardeschi a Pellegrini, passando per Zaniolo… I nomiCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Calciomercato Milan, in estate innesto in difesa. Due nomi in prima filaCalciomercato, il Milan sia in estate che a gennaio avrebbe cercato rinforzi importanti per il reparto arretrato. Altri aggiornamenti L’addio è solo rimandato, il Milan ne saluterà tre in estateConclusosi il calciomercato invernale senza colpi di coda da parte del Milan, per i rossoneri è tempo di concentrarsi sul campo, ma anche di provare a capire quali possano essere le mosse da ... calciomercato.it Milan, ecco quale sarà la gestione di Leao in vista del doppio impegno in amichevole del PortogalloSorrisi rossoneri al termine della vittoria del Milan sul Torino per 3-2. Quelli diAllegri ha visto la sua squadra rialzare subito la testa dopo il brutto ko contro la Lazio e quelli di Leao in ... calciomercato.com