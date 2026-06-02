A Perugia, venticinque cittadini riceveranno onorificenze per il merito sociale. Le premiazioni riguardano professionisti di diversi settori, tra cui assistenti sociali, medici, insegnanti e volontari. La cerimonia si terrà in occasione di 80 anni di attività della città. Le onorificenze sono state assegnate per il contributo nel campo della solidarietà, dell’assistenza e del supporto comunitario. La lista completa dei premiati sarà resa nota durante l’evento.

? Punti chiave Chi sono i venticinque cittadini che riceveranno le onorificenze?. Quali professioni specifiche hanno garantito il merito sociale a Perugia?. Come influenzerà questo riconoscimento la percezione del servizio pubblico locale?. Perché queste figure sono considerate la spina dorsale del territorio?.? In Breve Cerimonia prevista il 2 giugno 2026 presso la Prefettura di Perugia.. Onorificenze assegnate a figure come Fabrizio Martelli, Claudio Ricci e Francesca Di Maolo.. Premiati professionisti di settori quali sanità, industria, forze dell'ordine e pubblica amministrazione.. Riconoscimenti distribuiti tra gradi di Cavaliere, Commendatore, Grande Ufficiale e altri titoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, 80 anni di storia: 25 onorificenze per il merito sociale

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