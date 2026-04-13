Gli 80 anni di Fiamma Dal Movimento sociale italiano a Fratelli d’Italia | a Bari il convegno su una storia sempre proiettata in avanti

A Bari si è tenuto un convegno per celebrare gli 80 anni dalla fondazione del Movimento sociale italiano, organizzato dalla Fondazione Tatarella. L’evento ha affrontato la storia del partito, partendo dalla nascita e arrivando alla sua evoluzione fino a Fratelli d’Italia. Sono stati presentati interventi e contributi di diversi relatori, con l’obiettivo di analizzare il percorso politico e ideologico di questa formazione politica nel corso degli anni.

In occasione dell’ 80esimo anniversario dalla nascita del Movimento sociale italiano la Fondazione Tatarella promuove a Bari il convegno “80 anni di Fiamma. Dal Movimento sociale italiano a Fratelli d’Italia”, in programma venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18 presso l’Hotel Excelsior, in Via Giulio Petroni 15. L’evento, promosso in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale, intende ripercorrere il percorso e l’evoluzione della destra italiana: dalla fondazione del Msi, alla svolta di Fiuggi con la nascita di An, fino alla destra contemporanea guidata da Giorgia Meloni. Gli 80 anni della Fiamma, guardando avanti. A distanza di ottant’anni, quel simbolo continua a essere presente sulle schede elettorali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gli “80 anni di Fiamma. Dal Movimento sociale italiano a Fratelli d’Italia”: a Bari il convegno su una storia sempre proiettata in avanti UCID Lombarda: 80 anni di storia, tra impegno sociale, crescita economica e sfide future al convegno UCID.L’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti (UCID) del Gruppo Lombardo celebra un traguardo importante: ottant'anni di attività. Supermedia AGI/Youtrend: calo di Fratelli d'Italia, 'campo largo' sempre avantiAGI - La Supermedia di oggi ci consente di apprezzare in pieno le conseguenze del referendum costituzionale, dal momento che sono stati effettuati... Argomenti più discussi: Napoli, a Palazzo Ricca la mostra Mondi in movimento di Antonio Nocera; L'UNICEF al Festival dell’Ascolto (9 e 10 aprile a Roma): 6 tavoli per ascoltare le voci di oltre 200 ragazzi e ragazze sulle tematiche che li riguardano; Lawrence Carroll. Keep Looking; Al Mirabello 80 anni di rugby: una domenica tra storia e alta classifica. La Terra scompare dietro l'orizzonte lunare! Un dettaglio delle splendide foto della missione Artemis II. Questo effetto, con la Terra che "tramonta" e "sorge" da dietro il lembo lunare, è visibile solo dall'orbita ed è causato dal movimento della navicella. Se ci tr - facebook.com facebook “80 ANNI DI FIAMMA - Dal Movimento Sociale a Fratelli d’Italia” Venerdì 17 aprile, ore 18.00, Bari, presso Hotel Excelsior facebook.com/events/2108064… @InRicordoDiPino @FGTatarella x.com