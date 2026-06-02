Personale ATA nuova regola sulle supplenze | cambio per altro profilo possibile solo prima dell’inizio delle lezioni

Il Ministero ha pubblicato la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, che disciplina le supplenze del personale scolastico per l’anno 202627. La nuova regola prevede che il cambio di profilo tra personale ATA possa avvenire solo prima dell’inizio delle lezioni. Questa disposizione limita le possibilità di modifiche successive all’avvio dell’anno scolastico. La circolare stabilisce inoltre le modalità di conferimento delle supplenze e le tempistiche per le richieste di variazione.

Il Ministero ha pubblicato la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, che disciplina il conferimento delle supplenze del personale scolastico per l’anno scolastico 202627. Per il personale ATA è prevista una novità. In sostanza, il cambio sarà consentito solo nella fase iniziale dell’anno scolastico, prima dell’avvio delle attività didattiche. Una volta iniziate le lezioni, non sarà più possibile lasciare l’incarico già accettato per un’altra supplenza di pari durata. Rimane confermata la possibilità di accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto quando si è già impegnati su una supplenza breve. In questa categoria rientrano anche gli incarichi fino al termine delle lezioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GPS 2026, ordinanza a breve: sindacati convocati per la piattaforma. Le ultime notizie

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Supplenze ATA 2026/27, si può accettare altro incarico per altro profilo prima dell’inizio delle lezioni: NOVITÀ

Mobilità ATA 2026/27: come funziona la domanda per passaggio di profilo. Possibile solo nella stessa areaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n.

Argomenti più discussi: Ferie personale ATA: quando si possono prendere? Regole e tempistiche; Supplenze ATA 2026/27, completamento orario garantito sugli spezzoni; Messa a Disposizione ATA 2026: Come Funziona; Supplenti ATA nelle scuole italiane: l’Italia condannata dall’Europa per abuso dei contratti a termine.

Nessun limite ai contratti a tempo, la scuola italiana viola il diritto europeo sulle assunzioni del personale Ata: la Corte di Giustizia accoglie ricorso della ...Nessun limite ai contratti a tempo determinato per il personale ATA: la Corte di Giustizia europea dà torto all'Italia. ilfattoquotidiano.it