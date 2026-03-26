Mobilità ATA 2026 27 | come funziona la domanda per passaggio di profilo Possibile solo nella stessa area

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, che stabilisce le regole per la mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. La domanda di passaggio di profilo può essere presentata, ma esclusivamente all’interno della stessa area geografica. Le procedure riguardano le modalità di presentazione e i termini per la domanda.

Con l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Ministero, nella sezione dedicata Portale Istanze Online. L'articolo Mobilità ATA 202627: come funziona la domanda per passaggio di profilo. Possibile solo nella stessa area. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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