Un uomo di nome El Koudri, a Modena, si era concentrato intensamente sulla ricerca di un impiego. Negli ultimi tempi, aveva inviato numerose email alle agenzie di collocamento, cercando di ottenere una risposta. La sua insistenza riguardo a trovare un lavoro era diventata una costante nel suo quotidiano, fino a diventare una vera e propria ossessione. La sua condizione è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato le verifiche del caso.

Modena, 21 maggio 2026 – Non trovava lavoro e proprio la ricerca del posto agognato era divenuta, negli ultimi tempi, la sua ossessione. Un’ossessione che lo aveva spinto, negli ultimi mesi, a contattare di continuo le agenzie interinali del territorio, con telefonate dai toni prepotenti, a tratti aggressivi. “ Allora, avete un lavoro ” – incalzava. Nel 2021 aveva inviato una mail dal tenore ancor più forte all’università di Modena e Reggio Emilia, parlando di ‘ Cristiani di m.’, relativamente al suo status di disoccupato. Ma quella rabbia verso, forse, una città, un Paese che non dava immediata risposta alla richiesta di lavoro non può essere l’unico ‘movente’ di un gesto così efferato, crudele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nella mente di El Koudri: ossessionato dal lavoro, perseguitava con mail le agenzie di collocamento

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