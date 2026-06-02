È andata in scena una performance audiovisiva dedicata a San Francesco, caratterizzata da immagini e suoni che hanno rappresentato le contraddizioni e le sfumature del santo. La scena ha mostrato un mix di elementi che evidenziavano il suo carattere rivoluzionario e la sua natura mite, alternando scene di durezza e tenerezza, di estremismo e sottomissione, con riferimenti alle sue posizioni contro i libri e il mondo accademico.

Rivoluzionario e mite, duro e amorevole, estremista e sottomesso, colto e contrario ai libri, ribelle e obbediente, intransigente e aperto, libero, povero e insieme felice: sono tanti e contraddittori i tratti che compongono la ricca e complessa personalità di Francesco d’Assisi, a cui Ravenna Festival dedica la propria edizione a 800 anni dalla morte. E ’Nessun cielo è senza luce’, in prima assoluta alle 21.30 di domani sera ai Chiostri Danteschi, ne dà un ritratto inedito in forma di performance audiovisiva, ideata e realizzata da Luca Maria Baldini (al live electronics) con i video di Salvatore Insana. La creazione è una drammaturgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Performance audiovisiva per San Francesco

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Ravenna Festival 2026, omaggio a San Francesco con 'Nacque la mondo un sole

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