San Francesco di Paola | presenti alla cerimonia Straface Occhiuto e De Francesco

Alla cerimonia di San Francesco di Paola erano presenti l’assessora Pasqualina Straface e l’onorevole Luciana De Francesco. La manifestazione si è svolta in una località calabrese, con la partecipazione di diverse autorità locali e regionali. La presenza di queste figure pubbliche è stata ufficiale e documentata attraverso fotografie e comunicati ufficiali. La giornata ha visto anche altre personalità e cittadini riuniti per l’evento.

San Francesco di Paola, la Calabria davanti alla sua luce: la presenza dell’assessora Pasqualina Straface e dell’onorevole Luciana De Francesco. Nel giorno dedicato a San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, il Santuario ha accolto una delle celebrazioni più sentite dell’anno, segnata da una partecipazione istituzionale che restituisce il valore profondo di questa ricorrenza. Accanto al Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, erano presenti l’ assessora regionale Pasqualina Straface e il Segretario-Questore e Consigliera Regionale Luciana De Francesco, entrambe testimoni di un gesto che appartiene alla storia e all’identità del popolo calabrese: l’accensione della lampada votiva.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - San Francesco di Paola: presenti alla cerimonia Straface, Occhiuto e De Francesco Notizie correlate Due processioni e un corteo in barca, Milazzo celebra San Francesco di PaolaDue processioni a Milazzo per San Francesco di Paola, una in programma domenica 3 e l’altra domenica 10 maggio, in più una manifestazione in mare... Piana degli Albanesi, nella parrocchia San Vito martire la reliquia del bastone di San Francesco di PaolaDal 20 febbraio al 1 marzo, Piana degli Albanesi accoglierà nella parrocchia San Vito martire, la peregrinatio del prodigioso bastone di San... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paola celebra San Francesco: il programma dei solenni festeggiamenti dal 24 aprile al 4 maggio · LaC News24; Festa San Francesco di Paola 2026: programma completo; Celebrazioni per San Francesco da Paola; Festa San Francesco Paola 2026, ultimi preparativi. San Francesco di Paola, la lampada votiva accesa dal presidente Occhiuto – VIDEOLe comunità di Gasperina, Ardore e Cerchiara offrono l'olio per il Santo Patrono. Tra le donazioni l’olio del Giardino della Memoria di Capaci ... corrieredellacalabria.it Festa di San Francesco di Paola, treni straordinari per i pellegriniPAOLA Trenitalia ha previsto in Calabria tre treni straordinari in occasione della festa di San Francesco di Paola, patrono della regione. In accordo con la cittadella regionale, i treni straordinari ... corrieredellacalabria.it Accendiamo una candela di Speranza PREGHIERA A SAN FRANCESCO an Francesco di Paola, stendi il tuo mantello su di noi, custodisci chi è solo, proteggi chi è smarrito, conserva le nostre famiglie e sostieni chi fatica ogni giorno. men. - facebook.com facebook