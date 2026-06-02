Perdono il controllo dell’Apecar e si ribaltano | paura per due giovani di 17 e 22 anni

Da trentotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani di 17 e 22 anni hanno perso il controllo di un Ape Car e si sono ribaltati sulla Strada Statale 240, vicino a Tiarno di Sopra. L’incidente è avvenuto tra l’1 e il 2 giugno 2024, provocando paura tra i coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai due conducenti. Le condizioni dei giovani non sono state rese note.

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Hanno perso il controllo dell’Ape Car e si sono ribaltati. È stata una notte di paura quella appena trascorsa – tra l’1 e il 2 giugno 2024 – per due giovani di 17 e 22 anni che hanno avuto un incidente con l'Ape Car lungo la Strada Statale 240, all'altezza di Tiarno di Sopra.L’allarme alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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