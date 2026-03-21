Nella notte si sono verificati incidenti stradali mortali a Roma e Milano, causando la morte di tre giovani. Uno dei deceduti aveva 17 anni. Il primo incidente si è verificato a Roma, sulla via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, coinvolgendo veicoli e causando la perdita di vite umane. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche di quanto accaduto.

Ancora sangue sulle strade italiane nella notte, ancora giovanissime le vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto a Roma sulla via Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Poco prima delle 2.00, all’altezza del chilometro 12.600 dell’arteria stradale capitolina che collega il centro al litorale romano un ragazzo italiano di 17 anni alla guida di una minicar Ligier è deceduto dopo lo scontro con una Toyota Yaris: Alla guida dell’auto un 53enne italiano, trasportato all’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto anche agli accertamenti di rito. Ferito anche il passeggero della microcar. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Incidenti stradali mortali a Roma e Milano: tre giovani perdono la vita. Uno aveva 17 anni

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