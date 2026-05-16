Perdono il controllo dell'auto e si schiantano contro un muretto a Como | morto un 21enne feriti i due amici

Nella notte del 16 maggio, a Como, un'auto con tre giovani a bordo ha perso il controllo e si è schiantata contro un muretto. Un ragazzo di 21 anni è morto sul colpo, mentre gli altri due sono rimasti feriti e soccorsi dai soccorritori sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato all’incidente. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo alle identità è stato reso noto.

Un'auto con a bordo 3 giovani si è schiantata contro un muretto a Como nella notte del 16 maggio. Un 21enne è deceduto all'impatto, i suoi due amici sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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