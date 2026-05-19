Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo | morto operaio della Friulintagli

Un operaio è deceduto dopo aver perso il controllo della sua moto, una Kawasaki, mentre percorreva una curva a destra lungo una strada. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver subito un malore, essere stato distratto oppure aver viaggiato a velocità elevata. La motocicletta è uscita di strada e si è schiantata contro un palo di un cartello stradale, a bordo strada. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada senza altre vetture coinvolte.

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