Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo | morto operaio della Friulintagli
Un operaio è deceduto dopo aver perso il controllo della sua moto, una Kawasaki, mentre percorreva una curva a destra lungo una strada. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver subito un malore, essere stato distratto oppure aver viaggiato a velocità elevata. La motocicletta è uscita di strada e si è schiantata contro un palo di un cartello stradale, a bordo strada. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada senza altre vetture coinvolte.
Forse a causa di un malore improvviso, per una distrazione o a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo della sua moto, una Kawasaki, mentre stava percorrendo una curva a destra: il mezzo è finito fuori strada, schiantandosi contro il palo di un cartello stradale, a bordo strada. Dopo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Perde il controllo della moto e muore a 29 anni nello schianto contro il palo
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