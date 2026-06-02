Perde il controllo della moto e si schianta | muore a 44 anni
Un uomo di 44 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato, morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto nel territorio di Valsamoggia il 2 giugno 2026. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.
Valsamoggia, 2 giugno 2026 - Un altro incidente macchia di sangue le strade del territorio, spezzando una giovane vita sull'asfalto. Si trovava in sella alla propria motocicletta un uomo di 44 anni, di origine macedone, che questa mattina alle 10 è andato incontro alla morte mentre percorreva la via Palazzetto (Sp76) in località Stiore di Valsamoggia. Non è ancora chiaro il motivo che ha portato il centauro a perdere il controllo del suo veicolo e successivamente andare a schiantarsi fuori strada, ma immediatamente dopo il grave incidente è stata lanciato l'allarme che ha portato sul posto i sanitari del 118, giunti sul luogo dell'incidente con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri della compagnia di Casalecchio di Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO E SI SCHIANTA: MORTO 58 ENNE | 18/05/2026
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