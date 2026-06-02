Perde il controllo della moto e si schianta | muore a 44 anni

Notizia in breve

Un uomo di 44 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato, morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto nel territorio di Valsamoggia il 2 giugno 2026. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.