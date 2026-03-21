Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Castelvetro di Modena. Secondo quanto ricostruito, il giovane che guidava una moto ha perso il controllo e si è schiantato contro un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Castelvetro di Modena (Modena), 20 marzo 2026 – Non ce l’ha fatta Gianni Flori, 16enne di Castelvetro, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.50, in via Destra Guerro. Il giovane è morto durante il trasporto in elisoccorso verso l’ospedale di Baggiovara, dopo un violento scontro tra la sua moto e un’auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti – mentre gli accertamenti sulla dinamica sono affidati alla polizia locale dell’Unione Terre di Castelli – il ragazzo viaggiava a bordo della sua motocicletta Sherco quando, per cause ancora in corso di chiarimento, avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza di una semicurva, nei pressi dell’hotel Guerro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto: Gianni muore a 16 anni

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