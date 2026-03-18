Il progetto di cavi sottomarini 2Africa di Meta è stato messo in stand-by. La decisione arriva in un momento di tensioni nella regione, dove la guerra in Iran ha provocato ripercussioni che coinvolgono anche le grandi aziende tecnologiche. La sospensione riguarda le operazioni e le pianificazioni legate alla rete di infrastrutture sottomarine, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Che la guerra in Iran avesse ripercussioni in tutta la regione (e oltre) era chiaro. La questione interessa da vicino anche le Big Tech. Meta, ad esempio, è stata costretta a mettere in pausa il suo mega progetto infrastrutturale per potenziare e allargare i servizi Internet in Medio Oriente. 2Africa è un piano enorme. Parliamo di un sistema di cavi sottomarini – il modo più veloce per la trasmissione dei dati – che si estende per 45.000 chilometri e che tocca Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait, Oman, Pakistan e India. Mancano ancora due sezioni da completare, una nel Golfo Persico e un’altra nel Mar Rosso. Quando sarà ultimato, il progetto sarà il più grande sistema di cavi in fibra ottica al mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cavi sottomarini, perché il mega-progetto 2Africa di Meta finisce in stand-by

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