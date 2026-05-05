05 05 – Iran gli Usa lanciano l’iniziativa Project Freedom – Focolaio di hantavirus su una nave da crociera – L’Inter sogna il double

Da lapresse.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio, gli Stati Uniti hanno annunciato l’avvio dell’iniziativa “Project Freedom” con l’obiettivo di agevolare le navi nel transito attraverso lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, si è verificato un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera, mentre l’Inter cerca di conquistare il titolo di “double”. Questi eventi si sono verificati in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni e problematiche sanitarie.

Home > Podcast > 0505 – Iran, gli Usa lanciano l’iniziativa “Project Freedom” – Focolaio di hantavirus su una nave da crociera – L’Inter sogna il “double” Iran, gli Usa lanciano l’iniziativa “Project Freedom” per aiutare le navi a lasciare lo Stretto di Hormuz. L’agenzia iraniana Fars sostiene che Teheran abbia colpito una nave da guerra Usa, ma Washington nega. Bessent: “Abbiamo il controllo assoluto dello Stretto”. Focolaio di hantavirus su una nave da crociera. Che cos’è e come si diffonde il patogeno. Dalla festa all’obiettivo Coppa Italia, dopo lo scudetto l’Inter sogna il “double”. Il presidente Beppe Marotta tra sogno Champions e mercato: “È importante avere uno zoccolo duro di italiani”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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