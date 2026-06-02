Il Milan sta cercando un nuovo allenatore e Pierluigi Pardo ha suggerito Antonio Conte come possibile scelta. Durante una trasmissione radiofonica, Pardo ha spiegato che la scelta di Conte potrebbe rappresentare una svolta per la squadra, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative in corso. La discussione si concentra sulle potenzialità di Conte e sulla sua compatibilità con il progetto tecnico del club.

Continua la ricerca del nuovo allenatore del Milan (qui tutte le notizie): i rossoneri, al momento, sembrano divisi tra la corrente Glasner e quella che porta a Pochettino. Molti tifosi (e non solo), dopo l'esonero di Massimiliano Allegri hanno chiesto al club di prendere Antonio Conte, che si è liberato dal suo contratto con il Napoli ed è libero di firmare con chi vuole. Non è da escludere per certo, ma ad oggi sembra una pista molto complessa. Ospite della trasmissione Tutti Convocati, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 24, il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha parlato proprio di Antonio Conte. Ecco l'estratto. "Forse prendere Antonio Conte e dargli un budget importante è la soluzione meno rischiosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - “Perché non vanno su di lui?”: il Milan cerca un allenatore e Pardo consiglia la svolta Conte

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