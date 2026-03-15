Antonio Conte entra nella storia della Serie A, diventando l’allenatore con il maggior numero di punti totali. Con la vittoria del Napoli contro il Lecce, raggiunge i 600 punti e supera tutte le altre figure di rilievo, anche quelle di allenatori considerati tra i più vincenti, come Capello. Questa conquista rappresenta un record che rimarrà impresso nel calcio italiano.

Antonio Conte tocca un traguardo storico. Grazie alla vittoria odierna del Napoli contro il Lecce, l’allenatore azzurro raggiunge quota 600 punti in Serie A e stabilisce un record assoluto: 2.21 punti di media a partita, il migliore nella storia del calcio italiano. Una cifra che lo posiziona davanti a giganti come Leonardo, Allegri, Simone Inzaghi, Carcano e Capello. Non è solo un numero: è la conferma che il suo calcio, il suo metodo, la sua esigenza di perfezione producono risultati concreti, partita dopo partita. La statistica è stata evidenziata in diretta da DAZN durante la trasmissione di Napoli-Lecce. Conte, interpellato sul... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte nella storia della Serie A: nessun allenatore come lui, meglio anche di Capello

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