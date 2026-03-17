Durante il podcast Numer1, Criscitiello ha commentato il futuro dell’Inter e il ruolo di Cristian Chivu come possibile allenatore, affermando che non può essere lui la scelta per il ruolo di allenatore del futuro. Ha anche discusso del fallo su Frattesi, sostenendo che a suo parere non si tratta di rigore. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su queste due questioni principali.

Inter News 24 Criscitiello, intervenuto al podcast Numer1, ha parlato così dell’Inter e del futuro di Cristian Chivu: ecco le sue parole. Nonostante il primato in classifica, la gestione tecnica di Cristian Chivu continua a dividere l’opinione pubblica, specialmente per quanto riguarda il cammino internazionale. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto a Numer1 Podcast criticando duramente la scelta societaria: «Non ho pregiudizi nei confronti di Chivu, ma sono contro le grandi squadre che prendono allenatori con 13 presenze in Serie A. L’Inter gestisce malissimo la Champions per colpa dell’inesperienza di Chivu. Se lo prendi come traghettatore, a me va bene, ma se pensi di fondare il futuro dell’Inter con Chivu hai floppato e per me stai prendendo una cantonata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Criscitiello sul futuro di Chivu: «Non può essere lui l’allenatore del futuro dell’Inter. Il fallo su Frattesi? Per me non è rigore perché…»

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